Liseler arasındaki voleybol turnuvasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kayseri'de liseler arası voleybol turnuvasında çıkıp, salon dışına taşan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 17:44, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 18:15
Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunda 2 lise arasında oynanan voleybol turnuvası karşılaşmasında tribünde taraftar öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışma, salonun dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç., Ü.G. ve M.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı Polis şüphelilere yönelik çalışma başlattı.