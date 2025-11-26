Kariyer Kapısından başvuru alıp şahsen evrak isteyen üniversite!
Süleyman Demirel Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından müracaat yapan adayların başvuru formu ve eklerini kuruma şahsen teslim etmesini istedi!
Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 19
Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda sözleşmeli personel
alımı yapmak üzere ilan verilmiştir.
İlgili yükseköğretim kurumu tarafından diğer kurumlardan farklı olarak Cumhurbaşkanlığı
Kariyer Kapısı çevrim içi yapılan başvuru sonrası, başvuru formu ve diğer belgelerin
şahsen Isparta'ya gelerek elden teslimi istenmektedir.
Kariyer Kapısının temel amacı; vatandaşların kamu kurumları tarafından ilan
edilen kadrolara herhangi bir maddi külfete girmeksizin başvurularını kolaylık
sağlamanın yanı sıra bilgi/belgeleri de dijital sistemlerden çekmek suretiyle
idarelerin kontrol aşamasını kolaylaştırmaktır. Bundan dolayı, kapatılan Cumhurbaşkanlığı
İnsan Kaynakları Ofisi tarafından idarelere yazı gönderilerek, personel alım
süreçlerinin Kariyer Kapısı üzerinden yürütülmesi istenmiştir.
Ancak, üniversiteler kural kaidelere takla attırmakta mahir oldukları için
Süleyman Demirel Üniversitesi de bir yandan Kariyer Kapısını kullanıyoruz imajı
vermekte, bir yandan da sistemden alınacak belgeleri şahsen istemek suretiyle
vatandaşı Isparta'yı getirmenin yolunu bulmaktadır.
Kamuda dijital dönüşümün böyle bir şey olmadığını bildiğimiz için, konuyu hem Cumhurbaşkanlığının hem de ilgili üniversite yönetiminin dikkatine sunuyor ve şahsen evrak teslimi şartının kaldırılmasını öneriyoruz!