Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TDK, Halk oylamasıyla '2025 Yılının Kelimesini' arıyor

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İLAUM iş birliğiyle, Türkçenin kültürel etkisini güçlendirmek ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirleme süreci başladı. İlki "kalabalık yalnızlık" olarak seçilen bu uygulamanın yeni kelimesi için vatandaşlar, öneri gerekçeleriyle birlikte TDK'nın internet sitesi üzerinden 14 Aralık 2025 tarihine kadar katılımda bulunabilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 18:18, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 18:20
TDK, Halk oylamasıyla '2025 Yılının Kelimesini' arıyor

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" belirlenmesi için öneri süreci başlatıldı.

Herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bir bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyen vatandaşlar, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecekler. Vatandaşlardan gelen kelime/kavramlar TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, tarafından "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi geleneksel hale getirmeyi amaçlanıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen bu uygulamayla "kalabalık yalnızlık", kelimesi geniş bir katılımla seçilmişti.

Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla iki Kurum iş birliği içinde "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirliyor.

