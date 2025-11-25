Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Erzincan'da baba ve oğlu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Erzincan'da bir evde baba ve oğlu, tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İlk incelemede babanın, oğlunu vurduktan sonra kendi yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 19:06, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 19:08
Erzincan'da baba ve oğlu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri 716 sokaktaki ikamete gitti. Savcılıktan alınan izin sonrası eve girildi. Evde yatakta Yasin Karakoç (34) ve avluda da baba Reşit Karakoç'un cansız bedeni bulundu. İkisinin de tabancayla vurularak öldükleri belirlendi.

Yapılan ilk incelemede babanın oğlunu vurduktan sonra kendisini de vurarak yaşamına son verdiği üzerine duruluyor.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

