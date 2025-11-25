Ehliyeti yok, muayenesi yok, sigortası yok: 'Yapacak bir şey de yok'

Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Aksaray'da muayenesiz ve sigortasız araçla uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 24 bin 182 lira para cezası kesildi. Genç sürücü, basın mensuplarına, "Abilerimiz gerekeni yapıyor. Yapacak bir şey yok" dedi.

25 Kasım 2025 19:57
Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarında uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada şüphe üzerine Makas Kavşağı istikametine seyreden 68 ADS 699 plakalı otomobili durdurdu. Sami Can A. (20) isimli sürücüyü ve kullandığı aracı denetimden geçiren trafik ekipleri sürücünün ehliyetsiz, aracın ise muayenesiz ve sigortasız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine cezadan kurtulmak için bir süre polise dil döken genç sürücünün çabaları karşılıksız kalınca, polis ekiplerince 24 bin 182 lira para cezası kesildi.

Cezaların ardından haracın trafikten men edilerek otoparka çektirileceğini öğrenen sürücü sigortacısını arayarak aracının sigortasını yaptırdı. Aracını men edilmekten kurtaran sürücü olayı görüntüleyen basın mensuplarına da açıklama yaparak, "Ehliyetsizlikten ceza yedim, muayenesiz ve sigortasızlıktan da ceza yedim. Aracım trafikten men. Polis abilerimiz arabamı bağlayacaktı sigortamızı yatırdık. Yapacak bir şey yok. Gerekeni yapıyor abilerimiz" dedi.

