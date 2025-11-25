Böcek ailesinin otopsi raporu savcılığa gönderildi

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Raporda, ailenin ölüm sebebinin kesinleşmediği belirtildi. Öte yandan raporda, otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde 'fosfin' maddesi (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi. Ailenin midesinden alınan örneklerde ise yediklerinde zehir bulunmadığı tespit edildi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

