Dijital çağın kalbi Kocaeli'de attı

Yapay zekadan siber güvenliğe, endüstriyel dönüşümden medya teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede 24 panel ve 21 teknoloji-deneyim oturumu düzenlendi. 124 uzman konuşmacının katıldığı programda, günümüzün dijital teknolojileri ve geleceğin yönelimleri Kocaeli'de ele alındı. Fuar, Türkiye'nin bilişim üssü olma vizyonunu bir kez daha güçlü biçimde ortaya koydu.



AKADEMİ DÜNYASI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bu yılki fuarın dikkat çeken yönlerinden biri de üniversitelerin geniş katılımı oldu. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin yanı sıra Boğaziçi, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Anadolu, Ankara ve Necmettin Erbakan gibi 13'ten fazla üniversiteden akademisyenler oturumlarda yer aldı. Panel ve sunumların tamamı kayıt altına alınarak Türkçe ve İngilizce olmak üzere akademik bir yayın haline getirilecek.



KAMU KURUMLARI DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, TÜBİTAK BİLGEM, TRT, Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri, fuar kapsamında düzenlenen oturumlarda kamu hizmetlerinde dijitalleşme, yapay zeka kullanımı, siber güvenlik ve yeni medyanın etkilerini değerlendirdi.



TEKNOLOJİNİN DEVLERİ KOCAELİ'DE BULUŞTU

Hepsiburada, Turkcell, Autodesk, Esri, Fortinet, Eset, İhlas Holding, Netcad, SANLAB, Logosoft ve ODITRON gibi ulusal ve uluslararası markaların yer aldığı fuarda, 70'ten fazla şirket dijital dönüşüm vizyonunu Kocaeli'de paylaştı. Savunma sanayiinden e-ticarete, ağ güvenliğinden harita mühendisliğine kadar birçok sektöre yön veren firmalar teknoloji meraklılarıyla buluştu.



YEREL TİCARET EKOSİSTEMİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLDİ

Kocaeli'de faaliyet gösteren teknopark şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile Bilişim Vadisi ekosistemindeki girişimler, yapay zeka, yazılım, otomotiv, robotik, araç takip sistemleri ve mühendislik çözümleri alanlarındaki ürün ve projelerini ziyaretçilere sundu. 95 yerel şirketin yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü.



GENÇLER, STARTUPLAR VE E-SPOR SAHNEDEYDİ

Bilişim Vadisi'nde gelişen startuplar projelerini paylaşırken, Teknofest'te derece elde eden Kocaeli'nin şampiyon teknoloji takımları sahnede deneyimlerini aktardı. Kocaeli Kağıtspor Kulübü'nün organize ettiği e-spor turnuvaları ise genç ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.



*DİJİTAL DENEYİM ALANLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ziyaretçiler, LED tünelden geçerek giriş yaptıkları fuarda hologram, VR, FPV drone ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimledi. Popüler müzik grupları NİKBİNLER ve ANATOLIAN LAB, fuar kapsamında yapay zeka destekli müzik üretim süreçlerini ilk kez Kocaeli'de anlattı.

Kocaeli Üniversitesi'nin Bilim Kafe etkinliği, Kurulan planetaryumda "Uzaya Yolculuk" deneyimi, 5G test alanı ve e-spor sahneleri fuarın en yoğun alanları oldu. Fuarın kapanışı ise tüm dünyada kutlanan Global GIS Day kapsamında özel bir pasta kesimiyle gerçekleştirildi.



DİJİTAL ORGANİZASYON ALTYAPISI TEST EDİLDİ

Açılış sunumu hologram teknolojisiyle yapılan fuarda tanıtım çalışmaları podcastler ve canlı yayınlarla dijital ortama taşındı. Oturumlara katılan ziyaretçilere QR kod sistemiyle dijital katılım belgesi verildi. Ayrıca dijital fuar altyapıları da ilk kez test edilerek gelecekteki organizasyonlara örnek teşkil etti.



KENTİN TÜM PAYDAŞLARI AYNI ÇATI ALTINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Bilişim Vadisi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kamu, akademi, özel sektör ve gençlerin aynı platformda buluştuğu fuar, Kocaeli'nin dijital dönüşüm vizyonuna güçlü katkılar sundu.