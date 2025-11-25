Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Atalay: Komisyonun yapısı değişmezse görüşmelere katılmayacağız
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
2026 Elektrik Tarifesi: Kamu Desteği Kimlere Verilecek?
Mama bağışçısı fenomenler de durdurulsun!
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
SPK, iki pay piyasasında 4 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi
Ucuz et satışı piyasayı kurtardı: "Bu proje olmasaydı fiyatlar tutulamazdı'
İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
TBMM Başkanlığından İmralı ziyaretine dair açıklama
Bakan Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli
En yüksek fiyat artışı B sınıfında: İkinci el piyasasında son durum!
Çiğdem öğretmenin büyük acısı: Emniyet müdürü eşini toprağa verdi
Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'e tazminat ödeyecek
MEB'den 450 Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınav duyurusu
Bakan Göktaş: Şiddetin en yüksek olduğu haneleri daha erken tespit ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2030 yıllarını kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı'nda önemli yenilikler olduğunu açıkladı. Göktaş, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik, ekonomik, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni şiddet türlerini plana dahil ettiklerini belirtti. En önemli adım olarak ise, şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak ve döngüyü kırmak amacıyla ilk kez faillere yönelik bir iyileştirme modeli kurulacağını duyurdu. Ayrıca, şiddetin en yüksek olduğu haneleri erken tespit etmek için sosyal risk haritası oluşturduklarını da ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 21:40, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 21:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Bugün 5. Ulusal Eylem Planını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Göktaş, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştıklarını ve her zaman siyaset üstü mesele olarak ele aldıklarını söyledi.

Göktaş, 2026-2030 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nda yeni şiddet türlerini dahil ettikleri vurgulayarak, "Toplumda şiddet, fiziksel olarak algılanıyor. Ama psikolojik, ekonomik, dijital şiddet ve ısrarlı takip, yeni şiddet türleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda eylem planımızda bunlara da yer verdik. En önemlisi ilk kez faillere yönelik de bir modeli hayata geçirdik. İyileşme süreçlerine destek olmak amacıyla bir model oluşturuyoruz. Hem şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmayı hem de şiddet döngüsünü kırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Mağdura yönelik desteklerinin ise uzun yıllardır sürdüğünü aktaran Göktaş, "6284 Kanun gibi dünyada eşi benzeri olmayan hukuki mevzuata sahibiz. Bakanlığımıza bağlı 112 kadın konuk evimizde, kadınlara önemli rehberlik sunuyoruz. Bir kadın, şiddete maruz kaldığını söylediği anda, bu bir iddia dahi olsa biz onun yanında yer alıyoruz, kadın konukevinde çocuklarıyla beraber kalabileceği güvenli ortam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"6,8 milyon kişiye eğitim verdik"

Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl hazırladıkları kamu spotunun temasının nasıl belirlendiğine ilişkin soruya, "Şiddetin işaretini başından fark etmek çok önemli. Şiddet bir anda oluşmuyor, bunun işaretleri var. Erken tespit edilen şiddet, önlenebilir şiddettir. Şiddetsiz toplum çok kıymetli. Bu konuda Türkiye genelinde 6,8 milyon kişiye eğitim verdik. Şiddetin işaretini erken fark ederek, şiddetin önlenmesini hedefliyoruz." yanıtını verdi.

Şiddetin ahlaki bir sorumluk olduğuna ve bu konuda gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "Aile içindeki pek çok konuyu, mahremiyet olarak ifade ediyoruz. Mahremiyet olan olay, şiddet olduğu anda biter. Yani şiddet, sadece bir kadını etkilemiyor, o aileyi etkiliyor, mahalleyi etkiliyor, ülkeyi etkiliyor. Toplumsal farkındalık oluşturarak, adaleti ve bütün kadınları güven altına alabiliriz." dedi.

Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede sosyal risk haritası oluşturduklarını kaydederek, "Her hanede oluşabilecek durumlarla ilgili puan sistemi oluşturabiliyoruz. Şiddetin en yüksek olduğu haneleri daha erken tespit ediyoruz. Şiddete hiçbir şekilde müsamahamız yok. Bir vaka bile bizim için fazla vakadır. Bu konuda, mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2024"ün sonuçlarına ilişkin soruyu da yatınlayan Göktaş "Bu araştırma, 10 yıl aradan sonra yürütülen ilk araştırma olması nedeniyle önemli. 18 bin 275 kadınla görüşüldü. İlk bulguları da kamuoyuyla paylaşıldı. İlk defa ısrarlı takip ve dijital şiddet hesaplandı. Bu araştırma, 5. Ulusal Eylem Planımızı oluşturmamızda önemli ipuçları verdi." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, dizilerin içeriğinde ve haber dilinde kadına yönelik şiddeti normalleştiren dilin kullanılmasını tasvip etmediklerini, bununla mücadele edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

