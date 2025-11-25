Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek

Aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaati yani 984 lirayı geçen abonelere elektrik dağıtım şirketlerinden mesajlar gelmeye başladı.

2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşan tüketiciler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek

Daha önce yapılan düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovat saati aşan seviyede elektrik tüketimi yapanlar devlet desteğinden yararlanamıyordu.

Yeni yapılan düzenlemeyle söz konusu tüketim limiti 4 bin kilovat saate düşürüldü. Böylece, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Sınırı aşan tüketiciler gerçek bedeli ödeyecek



Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Ekim ayı itibarıyla tüketimde sınırı aşan tüketiciler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren destekten yararlanamayacak ve gerçek bedeli ödeyecekler.

Şirketlerden tüketicilere gönderilen mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz." bilgisi yer aldı.

Yeni uygulama abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.

1 kW/saat elektrik ne kadar?



İstanbul'da 1 kW/saat elektriğin birim fiyatı 2,33 lira seviyesinde bulunuyor. Elektrik faturalarının alt kısmında geçmiş yıla göre toplamda ne kadar elektrik harcandığı yazıyor. Bu faturalara bakarak devlet desteğinden yararlanılıp yararlanılmayacağı anlaşılabiliyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse 3 kW güce sahip bir ütüyü 1 saat çalıştırdığınız zaman 6,99 liralık harcama yapılmış oluyor.

Elektrikli otomobilini evde şarj edenler dikkat!



Elektrikli otomobilini evde şarj edenler büyük oranda limiti aşacağı için yüksek tarifeden elektrik kullanacak. Bir elektrikli otomobilin bataryası ortalama 50-54 kW kapasiteye sahip. 50 kW'lık batarya KDV dahil olarak 139,8 liraya doluyordu. Başka bir deyişle aylık 333 kW'yı aşan elektrikli otomobili olan elektrik abonesi yüksek fatura ödeyecek.

Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.