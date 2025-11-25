Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetmişti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.