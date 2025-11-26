26 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(TBMM/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4. Uluslararası Göç Konferansı ile Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı Lansmanı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/13.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi 5. Yıl Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(Şanlıurfa/11.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İngiltere temasları kapsamında Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret edecek.

(Londra)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Saffet Arıkan'ın Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anmaya katılacak.

(İstanbul/15.00)

6- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ve Tuzla ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00/14.00)

7- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Meclisi kasım ayı olağan toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi-Fuarı ile Makine Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/12.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'in açılış programı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Ticaret Bakanları Zirve Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30/12.35)

2- Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.45)

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacakları maç öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(Reykjavik/21.30/22.00)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile oynayacağı müsabaka öncesi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenlenecek.

(İstanbul/16.30)

5- Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

(Monaco/21.30)

6- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. hafta maçları oynanacak.

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin altıncı ve son haftasında, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan'ın Sopron Basket takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Yunanistan'ın Olympiakos, C Grubu'nda ise Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Atina/19.30/Zaragoza/22.00)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, Fransa'nın Charnay Basket takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

9- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

10- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak.

(Porto/23.00)

11- SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftası, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

12- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 13. haftadan ertelenen Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As Spor maçı yapılacak.

(Bursa/16.00)