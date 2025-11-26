MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası

Adaya önce Adalet Bakanlığı görevlileri gitti. Meclis heyeti İstanbul'dan helikopterle götürüldü. Vekillere MİT personeli eşlik etti. 2 saat 50 dakika süren görüşme için MİT tutanak tuttu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 07:38, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 07:40
Yazdır
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası

Meclis heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşme önceki gün büyük bir gizlilik içinde ve her aşaması planlanarak yapıldı. Önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in İmralı Adası'na gidip gitmedikleri gün boyunca spekülasyon konusu oldu. İmralı'ya gittikleri duyulmasına rağmen, bu bilgi bir süre teyit edilemedi. İmralı yolculuğunun 'güvenlik gerekçesiyle' gizli tutulduğu belirtildi. Ancak, milletvekili heyetinin adaya gideceklerinin işareti aslında bir gün önceden verilmişti. Milletvekillerinin İmralı cezaevi ziyareti için pazar günü Adalet Bakanlığına başvurduğu ortaya çıkınca, görüşmenin de pazartesi yapılabileceği belirtilmişti.

11.00'DE GİDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, hem Adalet Bakanlığı yetkilileri hem de MİT görevlileri İmralı yolculuğu ve Öcalan'la yapılacak görüşme için teknik hazırlıkları hafta sonu tamamladı. Önceki gün de sabah saatlerinde İmralı'da yapılacak görüşme için milletvekili heyeti önce İstanbul'a gitti. Ardından da MİT görevlilerinin eşliğinde milletvekilleri helikopterle saat 11.00 civarında İstanbul'dan hareket etti.

ÜÇ SAATE YAKIN SÜRDÜ

Milletvekillerinden önce Adalet Bakanlığından yetkililer İmralı Adası'na ulaştı. Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan milletvekilleri kısa bir hazırlık aşamasından sonra Öcalan'la görüşmek üzere MİT tarafından organize edilen bir salona alındı. 2 saat 50 dakika sürdüğü belirtilen görüşmenin büyük bölümü soru-cevap formatında sürdü. Görüşme sırasında hem görüntü kaydı yapıldı, hem de MİT tarafından tutanak tutuldu. Milletvekilleri de ayrıca kendi notlarını aldı.

16.00 CİVARI DÖNDÜLER

Görüşme tamamlandıktan sonra milletvekili heyeti yine helikopterle İstanbul'a döndü. Saat 16.00 civarında İstanbul'a inen heyet, İstanbul'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmeye gitti. Bu görüşmede hem İmralı'da gündeme gelen konular, hem TBMM Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı açıklama, hem de Meclis'teki komisyona yapılacak bilgilendirme konusunda değerlendirme yapıldı.

KOMİSYONUN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Öcalan'a sorulan sorular ve verilen cevaplarla ilgili detaylı değerlendirmelerin bugün gerçekleştirilmesi beklenen TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yapılacağı belirtiliyor. Toplantıda görüşmeye ilişkin tutanakların tamamının açıklanması yerine, heyette bulunan isimlerin komisyonun diğer üyelerini bilgilendirmesi seçeneği üzerinde duruluyor. İmralı'daki görüşmede özellikle örgütün Suriye kolu SDG konusunda Öcalan'ın verdiği mesajların komisyon üyelerine detaylı bir biçimde anlatılacağı ifade ediliyor.


