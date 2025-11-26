Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 26 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bu bölgelerde kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu ve sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:
Uyarılar
- Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere Göre Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Marmara Bölgesi
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.
- Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Edirne: 18°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 19°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Muğla: 17°C, çok bulutlu, akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Adana: 23°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık
- Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.
- Ankara: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Kayseri: 14°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Bolu: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 20°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 21°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir.
- Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Rize: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 23°C, parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 19°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
- Erzurum: 7°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 9°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 8°C, parçalı ve az bulutlu
- Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık; doğusunda yer yer parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Mardin ile Diyarbakır'ın doğu kesimleri ile Batman'ın batısında hafif sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ile doğuda pus ve sis oluşabilir.
- Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
- Gaziantep: 18°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
- Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık