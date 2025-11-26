MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Akın Gürlek: Dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Kılıçdaroğlu: İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 26 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 07:45, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 07:47
Yazdır
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle bu bölgelerde kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu ve sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:

Uyarılar

  • Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere Göre Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri

Marmara Bölgesi

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çanakkale: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Edirne: 18°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Afyonkarahisar: 16°C, parçalı ve az bulutlu
  • Denizli: 19°C, parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Muğla: 17°C, çok bulutlu, akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Adana: 23°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık
  • Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

  • Ankara: 16°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 16°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kayseri: 14°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Bolu: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 20°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 21°C, parçalı ve az bulutlu
  • Zonguldak: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis oluşabilir.

  • Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 23°C, parçalı ve az bulutlu
  • Trabzon: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Erzurum: 7°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 9°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 8°C, parçalı ve az bulutlu
  • Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık; doğusunda yer yer parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Mardin ile Diyarbakır'ın doğu kesimleri ile Batman'ın batısında hafif sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ile doğuda pus ve sis oluşabilir.

  • Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
  • Gaziantep: 18°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 16°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı
  • Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber