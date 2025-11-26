MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı

Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada

Emekliler için taban maaş uygulaması ve yeni yıl zam oranları belli oluyor. 3 farklı enflasyon tahminiyle olası maaş artışlarını inceleyin.

Haber Giriş : 26 Kasım 2025 08:10
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, açıklanacak enflasyon verisine ve buna bağlı olarak belirlenecek zam oranına odaklandı. Zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceği de merak ediliyor. Emeklilerin hesaplanan maaşı ne olursa olsun, devlet tarafından belirlenen en düşük maaşın altında ödeme yapılmıyor. Bu uygulama, düşük gelirli milyonlarca emekli için tamamlayıcı bir destek olarak önemli bir güvence sağlıyor.

Yaklaşık 4 milyon emekliyi kapsayan ve pandemi döneminde başlatılıp kalıcı hale getirilen düzenleme ile taban maaş desteği sağlanıyor. Söz konusu destek, her zam dönemi olan Ocak ve Temmuz aylarında hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Son güncelleme Temmuz ayında yapıldı ve en düşük maaş 16.881 TL olarak uygulanmaya başladı.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Senaryolar

Yeni yıl için üç farklı senaryo değerlendiriliyor. Hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 31-33 aralığına göre yapılıyor.

  • Yüzde 31 enflasyon tahmininde taban maaş 18.954 TL
  • Yüzde 32 enflasyon tahmininde taban maaş 19.100 TL
  • Yüzde 33 enflasyon tahmininde taban maaş 19.243 TL

Bu hesaplamalarda, taban maaşın 6 aylık enflasyon oranı kadar yükseltilmesi öngörülüyor.

20 Bin TL Beklentisi

Beklentiler doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin TL civarına yükselmesi öngörülüyor. Hesaplanan maaşı bu seviyenin altında kalan tüm emeklilere ise ödemeler, belirlenen taban maaş tutarına tamamlanacak.

