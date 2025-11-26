MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
ChatGPT, sesli konuşma özelliğini metin sohbetlerine entegre etti

Yapay zeka asistanı ChatGPT, kullanıcıların metin yazma ve sesli konuşma arasında sohbet sırasında geçiş yapabilmesine olanak tanıyan yeni bir güncelleme aldı. OpenAI, Ses Modu'nun artık standart sohbet ekranına eklendiğini ve tek bir sohbet içinde hem yazılı hem de sesli girdilerin kullanılabileceğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 08:22, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 08:34
OpenAI, giriş yapan tüm kullanıcıların ayrı bir mod değiştirmeye gerek kalmadan sohbetlerinde Ses Modu'nu kullanabileceğini duyurdu. Kullanıcılar sohbeti metin mesajıyla başlatabilecek, dilerlerse aynı konuşmayı Ses Modu üzerinden sürdürebilecek.

Özelliğin, özellikle aynı anda başka işlerle meşgul olan ve yazı yazmakta zorlanan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Modlar arası geçiş sona eriyor

Güncelleme ile kullanıcılar, önceki sürümlerde olduğu gibi metin ve sesli sohbet ekranları arasında ayrı ayrı geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Sohbet penceresi artık dosya, fotoğraf veya belge yüklemeyi de desteklemeyi sürdürüyor.

OpenAI, Ses Modu'nu ilk kez iki yıl önce kullanıma sunmuştu. Ardından geçen yıl duyurulan Gelişmiş Ses Modu, kullanıcılar tarafından "büyük bir iyileştirme" olarak değerlendirilmişti.

Yeni entegrasyon, her iki özelliğin de aynı sohbet içinde kesintisiz şekilde kullanılmasını sağlıyor.

