MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı bir öykü yarışması başlattı. Yarışmanın yürütücülüğünü Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü üstleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinden hareketle düzenlenen yarışmada, öğrencilerin aile bağlarını, meslek edinme süreçlerini ve gelecek hayallerini edebi bir dille ifade etmelerine imkan tanınması hedefleniyor. Yarışma, "Tıpkı aile gibi mesleğin de insanın kimliğini tamamlayan temel taşlardan biri olduğu" anlayışını merkeze alıyor.

Öğrencilerin kaleme alacağı öykülerin; aile sıcaklığını, mesleklerin taşıdığı emeği ve geleceğe dair umutları yansıtması bekleniyor. Yarışma, mesleki eğitimi teşvik etmenin yanı sıra öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Katılımın tüm mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerine açık olduğu yarışmada, öğrenciler öykülerini şartnamede belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlayarak 27 Mart 2026 tarihine kadar okullarında oluşturulan yürütme kurullarına teslim edebilecek.