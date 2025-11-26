Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 10:31, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 10:28
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Başakşehir'de belirledikleri bir adres ve araca yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, koliler içerisinde 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

