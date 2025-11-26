Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sabah saat 07.00 civarında tutulduğu cezaevinde aniden kötüleşen sağlık durumu nedeniyle acilen Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil sevk kararı alındı

İlk bilgilere göre Böcek'in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde ciddi ağrılar yaşadığı, bunun üzerine sağlık ekiplerinin acil sevk kararı aldığı belirtildi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde gerekli tıbbi müdahaleler hızla başlatılırken, Böcek'in sağlık durumuna ilişkin henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı. Belediye yetkilileri ve sağlık ekipleri süreci yakından takip ediyor.