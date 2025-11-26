Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Haberler Siyasi

AK Parti'den 81 ilde üye sayısını artırmak için yeni çalışma

Türkiye'nin 11 milyon 146 bin 217 üyesiyle en fazla üyeye sahip siyasi partisi olan AK Parti, bu rakamı daha da artırmak adına 81 il için ayrı ayrı hedef üye sayıları belirledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 11:26, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 11:44
AK Parti'den 81 ilde üye sayısını artırmak için yeni çalışma

AK Parti Teşkilat Başkanlığı mevcut üye sayısını yükseltmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katılan bakanlar ve MKYK üyelerine 5'er üyelik formu dağıtarak, 81 il için ayrı ayrı belirledikleri hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkati çekti.

Öte yandan, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, milletle birebir temas kurmak ve vatandaşların talep ile önerilerini yerinde dinlemek amacıyla yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 25 Ekim itibarıyla tamamlandı. Program kapsamında vatandaşlara 6 parametreye göre oluşturulan sorular yöneltildi.

Bu sorulara vatandaşların verdiği cevaplar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bir rapor haline getirilerek AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Büyükgümüş'ün AK Parti Teşkilat Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından partinin il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Danışma Meclisi Toplantıları da hız kazandı.

Parti yönetiminden isimlerin katılımıyla gerçekleşen Danışma Meclisi Toplantıları ayda bir yapılmaya başlandı.

