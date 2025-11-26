Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yalova'da susuzluk alarmı: Su kesintileri başlıyor

Yalova'da Gökçe Barajı'nın doluluk oranının yüzde 10'a düşmesi üzerine, Valilik her akşam 20:00-05:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vali Hülya Kaya, barajda yaklaşık 20-25 günlük su kaldığını belirterek vatandaşları tasarrufa çağırmıştı.

Haber Giriş : 26 Kasım 2025 11:46
Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 10'a gerilemesi ve Vali Hülya Kaya'nın "20-25 günlük su kaldı" uyarısının ardından Yalova Valiliği harekete geçti.

Halk TV'de yer alan habere göre, Valilik tarafından vatandaşlara gönderilen SMS ile bugünden itibaren il genelinde her akşam 20:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Yalova Valiliği tarafından 26 Kasım 2025 tarihinde (bugün) vatandaşlara gönderilen SMS bilgilendirmesi ile su kesintisi resmen duyuruldu.

Vatandaşlara gönderilen SMS'te şu ifadeler yer aldı:

"Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Yalova Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda, il genelinde zorunlu su kesintisi programı uygulanacaktır. 26.11.2025 (Bugün) tarihinden itibaren, Yalova genelinde her gün 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Anlayışınız, sabrınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz."

"20 - 25 günlük suyumuz kaldı" demişti

Kesinti kararından önce, 18 Kasım 2025 tarihinde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, tablonun ciddiyetini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil dünyayı ilgilendirdiğini belirten Kaya, yağış azlığının su havzasındaki potansiyeli etkilediğini vurgulamıştı.

Geçen seneyle kıyaslandığında su rezervinin son derece azaldığını ifade eden Kaya, şu bilgileri vermişti:

"Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor."

