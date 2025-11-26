Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Üniversitede rehine krizi: Silahlı kişi, bir memuru rehin aldı
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: 'Af' çıkacak mı?
Evinde ölü bulunmuştu: Bölüm başkanı kalp krizi geçirmiş
RK'den emsal karar: İnceleme başladıktan sonra veri silmek ceza gerektirir
Bakan Göktaş açıkladı: Kadına şiddetle mücadelede yeni model geliyor!
Bakan Tunç: Yargıda 12 milyonun üzerinde derdest dosya var
Yargıtay'dan 2 kez motoru değiştirilen otomobil için yenisiyle değişim kararı
Ankara'da iki kişinin ölümüne neden olan sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 11:56, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 11:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Ü'nün idaresindeki park halindeki kamyonetin birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybettiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Ü'nün olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Murat Ü, kamyon şoförü olarak çalıştığını, olay günü Kırım Caddesi üzerinde yolun sol tarafında kamyonu çalışır vaziyetteyken park halinde beklediğini, arkasından çalıştığı firmaya ait diğer kamyonun geldiğini görünce yol vermek istediğini, bu esnada manevra yaparak yola devam ettiğini anlattı.

"Araç çalıştığı için herhangi bir ses de duymadım"

Manevra yaptığı sırada bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ettiğini savunan Murat Ü, "Aracı hemen durdurdum, durdurduğumda iki kadının üzerinden geçmiş olduğumu fark ettim, şahısları aracın kör noktasında kalması sebebiyle görmedim, bu olayda kusurum yoktur. Araç çalıştığı için herhangi bir ses de duymadım." beyanında bulundu.

İddianamede bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren B.Ş. ise Murat Ü'nün yol kapanmasın diye aracı ileri almak istediğini, bu esnada 2 kadının aracın ön tarafında kör noktasında bulunduğunu, şoförün kadınları göremeyip aracı hareket ettirdiğini ve kadınlara çarptığını aktararak, bunun üzerine kendisinin de kamyonun yanına gittiğini ve 112'yi arayarak durumu bildirdiğini ifade etti.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede, maktul Gülçür'ün ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı kafa kubbe kemik kırıkları ve iç kanama nedeniyle meydana geldiği, kaza nedeniyle yaralanan Çevik'in ise tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin trafik kazasına bağlı multitravma ve yaygın doku hasarı olduğu belirtildi.

"Gözcü bulundurmadığı anlaşılmıştır"

İddianamede, şu tespitler kaydedildi:

"Sanığın sevk ve idaresindeki kamyonla park halindeyken birden hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen maktulleri aracın altına aldığı ve üstlerinden geçtiği, maktullerin aracın kör noktasında olduklarını savunmuş ise de sanığın, park yerinden çıkarken aracının etrafını kontrol etmemiş olması, kamyon niteliğindeki aracın görüş alanı dışında kalan yer olmasına karşın gözcü bulundurmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanığın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı davranarak maktullerin ölümünde neden olduğu, bu itibarla üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık Murat Ü'nün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza mahkemesince kabul edildi.

