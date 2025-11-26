Maslak'ta oto tamirhanesine kurşun yağmuru. 5 milyon lira haraç iddiası

İstanbul'da Sarıyer Maslak Oto Sanayi'de 20 Kasım Perşembe günü saat 18.15 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, kapüşonlu ve eldivenli bir şüpheli oto tamirhanesi önüne yaya olarak geldi. Şüpheli iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlar iş yerinin kepengine ve park halinde bulunan bir otomobile isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin arkasından çevredeki esnaf koşmaya başladı. Şüpheli, bu sırada oto sanayide bulunan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından üzerindeki silahla birlikte gözaltına alındı.

E.B. (16) olduğu tespit edilen şüphelinin poliste herhangi bir suç kaydı bulunmadığı belirlendi. Şüpheli E.B., olayla ilgili bağlantılı olan kişilerin belirlenmesi için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 MİLYON LİRALIK HARAÇ İDDİASI

Diğer yandan yurtdışından arayan bir kişinin, oto tamirhanesini yeni açtığını düşündüğü iş yeri sahibinden 5 milyon lira istediği, iş yeri sahibinin ise dükkanı yeni açmadığını sadece tabela değişikliğine gittiğini belirterek para vermeyi reddettiği iddia edildi. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği öne sürüldü.