Trump'tan Hollywood'a film siparişi iddiası

Hollywood haberiyle bilinen Deadline sitesinin haberinde, Trump, film yapım şirketi Paramount'tan, Jackie Chan ve Chris Tucker'ın oynadığı, fiziksel komedi, dövüş sanatları ve ırksal klişelerle ilgili esprileri harmanlayan polisiye komedi filmi olan Bitirim İkili'nin dördüncüsünün çekilmesini istediği iddia edildi.

Habere göre, Trump'ın isteği üzerine harekete geçen film yapım şirketi, Bitirim İkili'nin devam filmini yayımlayacak.

Daha önce Semafor internet sitesinin konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan "Bitirim İkili" filminin 4. serisinin çekilmesini istediği iddia edilmişti.

Bu durumun, Trump'ın ABD medya sektörüne yönelik müdahalelerinden birisi olarak görüldüğü kaydedilmişti.