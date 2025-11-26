S&P: Borçların ödenmesi zorlaşacak

S&P Global Ratings, küresel spekülatif düzeydeki kurumsal temerrüt oranının Eylül 2025'teki yüzde 3,5'ten Eylül 2026'da yüzde 3,7'ye yükseleceğini öngördü. Tahmin, ABD ve Avrupa için hafif düşüşler ve Asya-Pasifik için yükselen temerrüt oranını içeriyor.

S&P Global Ratings bugün yayınlanan raporunda, gelişmiş piyasalardaki temerrütlerin gelecek yılın üçüncü çeyreğinde uzun vadeli ortalamalarına yakın kalmasını ve birçok ileriye dönük göstergedeki iyileşmelerle birlikte yavaşça azalmasını bekliyor.

Asya-Pasifik'te 2,5 yıldır hiç temerrüt yaşanmadı

ABD ve Avrupa'da hala yüksek oranda 'CCC'/'C' ihraççı oranı, her iki bölgedeki düşen temerrüt oranları için projeksiyonları ılımlı bir hızda tutuyor.

Asya-Pasifik'te Ağustos 2023'ten bu yana hiç temerrüt yaşanmadı. Katkıda bulunan bir faktör, 'B-' veya daha düşük not alan ihraççıların nispeten yüksek oranının notlarının geri çekilmiş olmasıydı. Bu hızda devam ederse ('B-' ihraççıların yüzde 54'ünün önceki 12 ayda notları geri çekildi), Asya-Pasifik'teki temerrüt oranı temel senaryo projeksiyonu olan yüzde 2,25'in oldukça altında kalabilir.

Ticaret anlaşmazlıkları yeniden alevlenebilir

S&P Global Ratings'ten Nick Kraemer, "Tahmine yönelik aşağı yönlü riskler arasında ticaret anlaşmazlıklarının yeniden alevlenme olasılığı yer alıyor ve bu da yatırımlarda geri çekilmeye ve küresel olarak piyasa oynaklığında artışa yol açabilir" dedi.

Kraemer, ABD'deki yapay zeka yatırımlarının hızlı temposunun ve büyüklüğünün ve son zamanlarda hem ekonomik hem de hisse senedi piyasası büyümesindeki hakimiyetinin, özellikle bu yatırımlar hayal kırıklığı yaratırsa, bir piyasa düzeltmesi konusunda endişelere yol açtığını belirtti.