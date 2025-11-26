Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace - FRA) uygulamasının bu geceden itibaren Türk Hava Sahası'nda uygulamaya alınacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Türk havacılık tarihinde kritik bir adımı daha hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace - FRA) uygulaması, DHMİ'nin koordinasyonunda bu geceden itibaren ülkemiz hava sahasında kullanılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Serbest Rota Hava Sahası uygulaması hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın serbestçe uçuş planlama imkanı tanıyan FRA; uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak."

DHMİ 2019'DAN BU YANA KAPSAMLI HAZIRLIK SÜRDÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de FRA'ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların DHMİ tarafından 2019 yılında başlatıldığını belirterek, "Bu süreçte, hava sahası düzenlemelerinden trafik akışının daha emniyetli ve hızlı yönetilebilmesi için yeni operasyonel yöntemler geliştirmeye birçok alanda çalışma yaptık. Uluslararası standart ve gerekliliklerle uyumlu usulleri olgunlaştırarak FRA için gerekli tüm süreçleri tamamladık." açıklamasında bulundu.

EUROCONTROL İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN SİMÜLASYON SÜRECİ

Bakan Uraloğlu ayrıca, DHMİ'nin öncülüğünde Eurocontrol ile yapılan anlaşma kapsamında Ocak-Mayıs 2022 döneminde yaklaşık 400 hava trafik kontrolörünün katılımıyla Eurocontrol İnovasyon Merkezinde gerçek zamanlı simülasyonlar gerçekleştirildiğini de kaydetti.

Bakan Uraloğlu, test sürecinin önemine dikkati çekerek "Bu süreç yeni düzenlemelerin güvenle uygulanmasını, kontrolörlerin sisteme adaptasyonunu, operasyonel güvenlik analizlerinin başarıyla tamamlanmasını sağladı." şeklinde konuştu.

İLK AŞAMA BU GECE BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, başarıyla gerçekleştirilen simülasyonların ardından alınan karar doğrultusunda Türk Hava Sahasında FRA uygulamasının bu gece itibarıyla DHMİ tarafından FL305 ve üzerindeki seviyelerde başlatılacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Uygulama 2025-2026 kış döneminde gece saatlerinde yerel saat ile 23:00-05:00 arasında yürütülecek. 2026-2027 kış döneminden itibaren ise 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Sistemin devreye alınmasıyla birlikte hava araçları daha kısa ve verimli rotaları tercih edebilecek. Böylece, uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tüketiminde tasarruf, karbon salınımının azalması, çevresel etkinin minimize edilmesi gibi önemli kazanımlar elde edilecek."

DAHA ALT SEVİYELERDE FRA UYGULAMASININ YOLU AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu, uygulamanın ilk aşamasından elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda, FL305 olan alt limitin Avrupa'daki örneklere benzer şekilde daha aşağı seviyelere çekmeyi değerlendireceklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, Ülkemizde sürdürülen Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet - FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilebilmesi halinde, FRA'nın daha düşük irtifalarda uygulanmasının da önü açılacak." dedi.

Uraloğlu, bu gelişmenin hayata geçmesiyle birlikte "Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergahların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak." şeklinde konuştu.