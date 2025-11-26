KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Ekonomi

VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı VİMER, çağrı merkezi ve dijital hizmetlerdeki başarısıyla uluslararası arenada ödül aldı. Yapay zeka destekli projelerle hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

26 Kasım 2025 14:21
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İletişim Merkezi (VİMER), çağrı merkezi ve kamu hizmeti alanındaki performansıyla uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı. Contact Center World tarafından düzenlenen 2025 yılı Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri kapsamında, "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde dünya ikincisi olan VİMER, Türkiye'nin kamu hizmetlerinde yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımının uluslararası alanda da takdir edildiğini gösterdi.

VİMER'in Uluslararası Başarısı

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nde, 83'ten fazla ülkeden 2.500'ü aşkın proje değerlendirildi. VİMER, Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesel Finalleri'nde gümüş madalya kazanarak dünya finallerine katılmaya hak kazandı. Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen dünya finallerinde Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgelerinden finalistlerle yarışan VİMER, "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde dünya ikinciliğini elde etti.

VİMER'in Hizmetleri ve Teknolojik Altyapısı

  • Telefonla çağrı merkezi desteği
  • Dijital platformlar üzerinden 7/24 erişim
  • Mükellef odaklı çözüm ve yönlendirme hizmetleri
  • Engelli, yaşlı ve hasta mükellefler için özel hizmet modelleri

Gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimli personeliyle VİMER, vatandaşların vergiye ilişkin her türlü soru, talep ve bildirimine yanıt veriyor.

Dijitalleşme ve Gelecek Hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, VİMER'in başarısının Türkiye'nin kamu hizmetlerinde yenilikçi yaklaşımının göstergesi olduğunu belirtti. Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın öncelikli hedefleri arasında "yapay zeka destekli danışmanlık sistemlerini geliştirmek", dijital platformlarla entegrasyonu derinleştirmek ve tüm mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak olduğunu vurguladı. VİMER'in elde ettiği bu ödül, vatandaş odaklı ve teknolojik hizmet anlayışının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.


