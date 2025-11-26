Türk Tarih Kurumu zengin arşivini uzaktan erişime açıyor

KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11. Yargı Paketi yarın TBMM'ye sunulacak
11. Yargı Paketi yarın TBMM'ye sunulacak
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Elektrik faturası 984 TL'yi aşanlar dikkat! 2.5 milyon abone etkilenecek
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk Tarih Kurumu zengin arşivini uzaktan erişime açıyor

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, kurumun arşivine uzaktan erişilecek Dijital Tarih Akademisini ocak ayında açacaklarını belirterek, bu kapsamda Birinci Dünya Savaşı komutanlarından Cemal Paşa'ya ait 470 nadir fotoğrafı ilk kez kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 15:00, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 14:57
Yazdır
Türk Tarih Kurumu zengin arşivini uzaktan erişime açıyor

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Özgen, Türk Tarih Kurumunun hem ihtisas kütüphanesi olduğunun hem de arşivinde son derece önemli ve zengin koleksiyonların bulunduğunun altını çizdi.

Dijital Tarih Akademisinin Türk Tarih Kurumunun dijitali hali olduğunu anlatan Özgen, "Kurumun arşivine uzaktan erişilecek Dijital Tarih Akademisinde son aşamalara geldik. 2026 yılı başı itibarıyla tam olarak hizmete girmiş olacak. Kurumumuzun üretmiş olduğu akademik bilgiyi hem genel okuyucunun hem de alanın uzmanları ve akademisyenlerin daha rahat ulaşabilecekleri bir platform oluşturuyoruz." dedi.

Bugüne kadar Türk Tarih Kurumunun Dijital Tarih Akademisi için sisteme 11 bin 500 fotoğraf yüklediklerini dile getiren Özgen, yine bu kapsamda 16 bin nadir eser ve el yazmasını dijitalleştirdiklerini, hem alan uzmanlarıyla hem genel kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Özgen, yakın zamanda da özellikle yabancı dilde yer alan 6 bin 500'e yakın elektronik kitabı hem genel kamuoyu hem de alan uzmanları ile paylaştıklarını ifade etti.

Ocak ayında açılacak platformla tüm dijital arşivin tek çatı altında toplanacağını belirten Özgen, bu kapsamdaki son çalışmalarının Birinci Dünya Savaşında Suriye-Filistin Cephesi komutanlarından Cemal Paşa'nın fotoğraf arşivini dijitalleştirmek olduğunu anlattı.

Suriye-Filistin Cephesi komutanının hayatına ve çalışma yıllarına ışık tutan fotoğraflar

Özgen, "Birinci Dünya Savaşı Türk milletinin varlık, yokluk mücadelesi. Bu savaşta birçok cephede savaşıldı. Cemal Paşa da Birinci Dünya Savaşı'ndaki önemli komutanlardan birisidir. Türk milletinin kaderini ve sonraki süreci derinden etkileyen bu süreçte görev yapmış olan Cemal Paşa da tarihimizin önem şahsiyetlerindendir." diye konuştu.

Prof. Dr. Özgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arşivimizin önemli koleksiyonlarından birisi olan ve yakın tarihimizin de önemli simalarından Cemal Paşa'ya ait 470 nadir fotoğrafı bugün itibarıyla kamuoyunun erişimine sunmuş oluyoruz. Bu fotoğraflar Cemal Paşa'nın torunu tarafından Kurumumuza 1960'ta bağışlanmış. Dijitalleştirdik, orijinallerini de özenle koruyoruz. Fotoğraflar Cemal Paşa'nın görev yaptığı alanlarda, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye Filistin cephesinden, o bölgenin sosyal hayatı, gündelik yaşam ve savaş koşulları, hastane gibi kamu hizmetlerinin yürütüldüğü alanlarla ilgili veri sunuyor. Cemal Paşa'nın aile fotoğrafları, gündelik yaşamına dair fotoğraflar da var. Fotoğraflar tarihsel bir kaynaktır. Fotoğrafları yayımlayarak bu yönde yapılacak akademik çalışmalara ciddi bir malzeme temin etmiş oluyoruz. Cemal Paşa'nın kurumumuzda sadece fotoğrafları yok, diğer evrakları da var. Onların tasnif çalışmaları da devam ediyor. Tasnif çalışmaları bittiği zaman, yeni platformumuz üzerinden onları da hem akademinin hem de genel kamuoyunun hizmetine açacağız."

TTK'nin 100 kitaplık "Genel Okuyucu Dizisi" kapsamında Cemal Paşa'nın hayatına da yer verdiğini belirten Özgen, Prof. Dr. Nevzat Artuç'un kaleme aldığı "Cemal Paşa" kitabını yakın zamanda yayımladıklarını ve kısa sürede büyük ilgi gördüğünü de kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber