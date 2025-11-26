AJet'ten ucuz bilet kampanyası

AJet, kış sezonuna özel olarak yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm uluslararası destinasyonlara yönelik biletler 9 dolar/euro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na kadar uzanan geniş uçuş ağıyla 34 ülkede 60 farklı noktaya hizmet veren AJet, tüm yurt dışı rotalarında avantajlı seyahat imkanı sağlıyor.

İndirimli biletler 2 gün boyunca satışta olacak

İndirimli biletler 26 Kasım 2025 saat 11.00'den itibaren, 28 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek. 9 dolar/euro başlangıç fiyatlı biletler, 10 Ocak - 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Toplam 80 bin koltuk kampanya kapsamında satışa çıkarıldı.

9 dolardan başlayan fiyatlarla satış olacak

Kampanya dahilinde 'Basic' kategorisindeki biletler 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla sunulurken, diğer sınıflarda da indirim uygulanıyor. Yolcular isterlerse bu biletleri ek ücretle; 9 dolardan başlayan fiyatlarla 'Ecojet'e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla 'Flex'e ya da 39 dolardan başlayan fiyatlarla 'Premium' sınıfına yükseltebilecek. Bilet satın alımları AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden yapılabilecek.