Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanoğlunun var olduğu günden bu yana şifanın izini sürdüğünü, hastalığın karşısında hikmeti aradığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, milletin kaderine yön veren tarihsel bir dirilişin hamlesine dönüştüğünü vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık alanında ortaya koyduğunuz sarsılmaz irade, ülkemizi bilgiyi üreten, teknolojiye yön veren ve küresel ölçekte söz sahibi olan güçlü bir sağlık aktörüne dönüştürmektedir. Bu yüksek vizyondan ilhamla şekillendirdiğimiz Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirerek, yepyeni bir dönemin kapılarını araladık." ifadesini kullandı.

Göreve geldikleri günden itibaren, kapsamlı analizler yaparak 79 yeni mevzuat düzenlemesini gerçekleştirdiklerini bildiren Memişoğlu, ekibiyle birlikte 81 ilin tamamını yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Memişoğlu, bu süreç sonucunda, sağlık politikalarını, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" olarak yeniden tanımladıklarının bilgisini verdi.

"Koruyan Sağlık" yaklaşımıyla vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmasını hedeflediklerine dikkati çeken Memişoğlu, "Geliştiren Sağlık" anlayışıyla, bugünün ihtiyaçlarının ötesine geçip, geleceğin risklerini de dikkate alarak, Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını bildirdi.

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeliyle de yerli ve milli sağlık teknolojilerini geliştiren, kendi çözümünü üreten ve sağlıkta tam bağımsızlığı hedefleyen bir üretim ekosistemini, kurmaya başladıklarını belirterek, "Sağlıkta bağımsızlık, milli güvenliğin ayrılmaz parçasıdır" yaklaşımı doğrultusunda, sağlığı önemli bir güç alanı olarak yeniden konumlandırdıklarını dile getirdi.

"19 bin kişiye erken evrede kanser tanısı koyduk"

Bakan Memişoğlu, bu vizyonu vatandaşa doğrudan dokunan somut adımlarla hayata geçirdiklerini, "koruyan" ve "geliştiren" sağlık anlayışıyla aile hekimlerini kendilerine kayıtlı nüfusun sağlığını takip eden, düzenli izlem yapan ve sağlık okuryazarlığını geliştiren proaktif bir yapının merkezine yerleştirdiklerini belirtti.

Aile hekimlerini diyabet, hipertansiyon ve aşırı kilo başta olmak üzere, 11 hastalığın aktif tarama ve takibini yapmalarına teşvik ettiklerini söyleyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"1859 ilacı yazabilir hale getirdik, birçok ilacın raporunu düzenleme yetkisi verdik. Gerekli gördükleri hastalar için MHRS üzerinden, bazı üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerinden ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden randevu alabilmelerini sağladık. Sonuçta, 35 milyon vatandaşımıza kronik hastalık taraması yaptık, 7,3 milyon kişiye yeni kronik hastalık tanısı koyduk. Toplam 105 milyon kez tarama ve izlem yaptık. Kanser taramaları neticesinde 19 bin kişiye erken evrede kanser tanısı koyduk ve binlerce vatandaşımızın hayatına dokunduk."

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Normal Doğum Eylem Planı neticesinde, primer sezaryen oranında ilk kez gerileme sağlandığını ve 4,1 puanlık azalışla yüzde 12,3'lük düşüş gerçekleştiği bilgisini verdi.

Bu süreçte, 1524 gebe okulu ve 3 bin 400 yeni koordinatör ebeyle, annelerin yanında olduklarını aktaran Memişoğlu, 360 bini aşkın anne adayına eğitim verdiklerini dile getirdi.

Memişoğlu, toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla sağlığı, bir yaşam kültürü olarak ele aldıklarına dikkati çekerek aşırı kilo, tütün kullanımı, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmeyle mücadele kapsamında yürüttükleri kampanyalarla, milyonlarca vatandaşa dokunduklarını söyledi.

"Randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürdük"

Son bir buçuk yılda birinci basamaktaki yatırımlarını hızlandırdıklarını ve dijital dönüşümü ileri bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Böylece vatandaşlarımızı daha hızlı, güvenli ve nitelikli birinci basamak sağlık hizmetine ulaşabilir duruma getirdik. Yaptığımız düzenleme ve aldığımız tedbirlerle, randevu bekleyen hasta sayısını 4 milyondan 400 binin altına düşürerek, bekleyen oranını yüzde 90 azalttık. MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz." dedi.

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" anlayışlarının merkezinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yer aldığını belirtti.

TÜSEB'i, sağlıkta inovasyonun beyni, yerli üretimin itici gücü ve bilimsel kapasitelerinin stratejik üssü haline getirdiklerini aktaran Memişoğlu, akademiyi, sanayiyi, girişimcileri ve sahadaki uygulamaları aynı hedef doğrultusunda buluşturan "Fikirden Ürüne Portalı"nı kurduklarını söyledi.

Kemal Memişoğlu, yerli ve milli üretim kapsamında fikirden ürüne, klinik araştırmadan sertifikasyona, üretimden pazarlamaya kadar, tüm süreçleri ilk kez tek bir çatı altında yönetmeye başladıklarının bilgisini verdi.

Türkiye'nin güçlü sağlık veri altyapısı ve dijital kapasitesi sayesinde, artık yapay zeka destekli tıbbi cihazlarını kendi imkanlarıyla geliştirebilen ve üretebilen bir ülke konumuna ulaştığını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Liderliğinizde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, biyoteknoloji, kişiselleştirilmiş tıp ve genom alanlarında Türkiye'yi stratejik bir konuma taşıyoruz. Ulusal Genom Projesi ile erken tanı ve hedefe yönelik tedaviler için güçlü bir altyapı oluşturduk. Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında kendi ilacını ve teknolojisini üreten, bilgisini geliştiren ve bunu dünyaya ihraç eden güçlü bir Türkiye idealinin en somut göstergesidir. Sizin öncülüğünüzde sağlık, bugün devlet aklının, sosyal adalet anlayışının ve insan merkezli kalkınma yaklaşımının en güçlü yansımalarından biri haline gelmiştir."

Memişoğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlığı önceleyen, insana yatırım yapan ve geleceği planlayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı olarak amaçlarının, hastalıklar ortaya çıkmadan vatandaşı koruyan, ihtiyaç duyulduğunda, kaliteli tedaviye en hızlı, en doğru şekilde erişim sağlayan, sağlık ürünlerini kendi üreten ve dünyaya da sunabilen bir sistem inşa etmek olduğuna dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Talimatlarınız doğrultusunda, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu vizyona verdiğiniz destek, sağlığa gösterdiğiniz hassasiyet ve ülkemize kazandırdığınız ufuk için şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

"Türkiye Genom Bankası'nı oluşturmayı hedefliyoruz"

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ise TÜSEB olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, Türkiye Genom Bankası'nı oluşturmayı hedeflediklerini bu doğrultuda 1 yıl içinde 10 bin gen topladıklarının bilgisini verdi.

Bu yıl TÜSEB bünyesinde, kanser hastaları için ileri teknoloji bir tedaviyi geliştirdiklerine işaret eden Kervan, "CAR-T tedavisi, geçen hafta onkoloji hastanesinde ilk hastamıza enjeksiyonu yapıldı. Herhangi bir sorunu yok, hastamızı şu anda sağlıklı takip ediyoruz." dedi.

Kervan, sadece tıbbi cihazlar değil, ilaçlar konusunda da araştırmalar yaptıklarını dile getirerek, "Özellikle SMA hastalarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İlk öncelikli ilaçlarımızdan birisiydi. Türkiye'de yerli bir ilaç firmasıyla birlikte SMA hastaları için bir ilaç geliştirdik. Bu ilacın klinik çalışmalarına önümüzdeki ay inşallah başlayacağız. Klinik çalışmalara başlamamızla birlikte artık bu hastalarımız bu tedaviye ulaşabilecekler." ifadesini kullandı.

Dijital yapay zekayla birlikte sağlık data sistemine sahip olduklarına dikkati çeken Kervan, Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve ASELSAN ile taşınabilir bir akciğer röntgen grafisini yapay zekayla geliştirerek dünyada üçüncü bir cihazı geliştirdiklerini bildirdi.

Kervan, "Kuduz aşısını tamamen kendi hücrelerimizden geliştirdik. Kuduzla ilgili klinik çalışmalarımıza birkaç ay içinde başlıyoruz. 2 yıl içinde ülkemizin tüm aşılarını kendimiz üretebilmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yaptıkları en önemli işlerden birinin ASELSAN ile birlikte kalp akciğer makinesini geliştirmek olduğunu vurgulayan Kervan, "Kalp akciğer makinesinin tüm testlerini tamamladık; inşallah 2026'nın başında klinik çalışmalarını başlatıyoruz. Diğer önemli bir geliştirdiğimiz cihaz ise yine tüm Türk mühendisleriyle birlikte yaptığımız diyabet hastaları için glikoz izleme cihazı. Bu glikoz izleme cihazının da önümüzdeki ayda klinik çalışmalarını başlatmış olacağız." diye konuştu.