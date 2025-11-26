KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesinde bel fıtığı operasyonu yapılan 70 yaşındaki hasta, ameliyat esnasında sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'u gezdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 16:17, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 16:19
Belden aşağısı uyuşturulan Tayfun Yılmaz, ameliyat edildiği esnada sanal turla İstanbul'daki tarihi ve turistik mekanları görme imkanı buldu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine, ameliyathane ortamlarında sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımının hastaların konfor ve psikolojisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sanal gerçeklik ile ameliyat öncesi kaygıyı azaltmayı ve hastaların stres seviyelerini düşürmeyi amaçladıklarını aktaran Yasım, "Hastalarımız artık ameliyat sırasında sadece tedavi görmekle kalmayacak aynı zamanda zihinlerini istedikleri yere taşıyabilecek. Bu teknoloji sayesinde ameliyat anında hastayı dilediği yere, örneğin İstanbul'a, Kapadokya'ya veya memleketinin sevdiği bir köşesine sanal yolculuğa çıkarabileceğiz. Bu hem anksiyeteyi azaltacak hem de tedavi sürecince daha konforlu hale getirecek." diye konuştu.

- Hastanın kaygı ve ağrı algısını azaltıyor

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz de bilimsel çalışmaların bu teknolojinin hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini azalttığını gösterdiğini ifade etti.

Öksüz, "Sanal gerçeklik gözlüğü takan hasta, ameliyathane yerine kendini ormanda, deniz kenarında ya da huzur bulduğu bir ortamda hissediyor. Bu uygulama, hastanın ameliyatla ilgili kaygı, stres ve ağrı algısını belirgin şekilde azaltıyor."

KSÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Gözen Öksüz de belden aşağısı uyuşturulan hastayı ilaç yerine sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak sakinleştirdiklerini belirtti.

Hastanın rahat, sakin bir şekilde ameliyatını olduğunu ve çok memnun kaldığını anlatan Öksüz, talep olması durumunda, özellikle ilaç kullanmak istemeyen ama sakinleşmeye ihtiyaç duyan hastalar için uygulamayı devam ettireceklerini dile getirdi.

- "Ameliyatın gerginliğini gözlük alıyor"

Tayfun Yılmaz ise ameliyattan kaynaklı gerginliğinin sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde gittiğini söyledi.

Yılmaz, "İstanbul'u gezdim. Gayet mutlu oldum. Böyle bir rahatlattı beni. Ondan sonra ameliyatın verdiği gerginlikten de çıktım o anda. Topkapı'da gezdim hatırladığım kadarıyla. Hastalara tavsiye ediyorum. Ameliyathanenin gerginliğini gözlük alıyor. İnsanı rahatlatıyor." diye konuştu.

