Bursa'da çocukların bayrak hassasiyeti duygulandırdı

Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı. O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Bursa'da sokaktan geçen üç çocuk, direkteki Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle tamamen katlandığını görünce hemen harekete geçti. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.

