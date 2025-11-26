DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 30 Ağustos 2024 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracına yönelik eleştirilere cevap verdi. Bakan Güler, öğrencilerin orduyla ilişkisinin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı veya kılıç çekme eylemi nedeniyle kesilmediğini kesin bir dille belirtti. Güler, ihracın asıl gerekçesini açıklayarak, tören birincisi teğmenin tören bitiminde mikrofonu alarak ailelere "Lütfen tören alanını terk edin" talimatı vermesinin yetki aşımı olduğunu ve bu durumun soruşturma sonucunu belirlediğini ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 17:40, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 17:42
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe görüşmelerinde 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin ihracına ilişkin eleştiriler üzerine teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nedeniyle ihraç edilmediğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülmeye devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li bazı milletvekillerinin 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenler hakkında açılan soruşturma sonrası ordudan ihraç edilen öğrencilere ilişkin eleştirilerine Bakan Güler cevap verdi.

Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve kılıç çektiği için orduyla ilişkilerinin kesilmediğini söyleyen Güler, "Bu tören bittiği anda tüm aileler kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyette iken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin' diyor. Böyle bir hakkı var mı?" dedi.

