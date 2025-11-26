Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!

DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakası biletlerinin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiği iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetini önlemek amacıyla, yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği tespit edilen aralarında 'www.kombinedevret.com' ve 'www.biletwise.com'un da bulunduğu 5 internet sitesi hakkında sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen internet siteleri hakkında sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, futbol müsabakalarının biletlerinin, resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen 'www.kombinedevret.com', 'www.varbilet.com', 'www.biletwise.com', 'www.ticketfoni.com' ve 'www.ticketbix.com' isimli internet siteleri hakkında, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir."

