Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakası biletlerinin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiği iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetini önlemek amacıyla, yetkisiz bilet satışına aracılık ettiği tespit edilen aralarında 'www.kombinedevret.com' ve 'www.biletwise.com'un da bulunduğu 5 internet sitesi hakkında sulh ceza hakimliğince erişim engeli kararı verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen 'www.kombinedevret.com', 'www.varbilet.com', 'www.biletwise.com', 'www.ticketfoni.com' ve 'www.ticketbix.com' isimli internet siteleri hakkında, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir."