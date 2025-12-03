Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Engelli Memurların Günlük Çalışma Saati Diğer Memurlardan Farklı mı?

657 sayılı Kanunun 99'uncu ve 100'üncü maddelerine göre, engelli memurların haftalık çalışma saati diğer memurlar gibi 40 saat olup, sadece günlük çalışma saatini ve öğle dinlenme süresini diğer memurlardan farklı olarak üst yöneticiler/mülki amirlerce belirlenebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "çalışma saatleri" başlıklı 99'uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir."

Yine Kanunun "günlük çalışma saatlerinin tespiti" başlıklı 100'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tespit olunur.

Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir."

Bu düzenlemeler ışığında; engelli memurlar için haftalık çalışma süresinin toplam 40 saat olmasına dikkat edilerek engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticisi tarafından farklı belirlenmesi mümkündür. Üst yönetici 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda en üst yönetici Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Konu hakkında yukarıda ifade edildiği gibi, dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın Yargıtay Birinci Başkanlığına vermiş olduğu 24.12.2015 tarihli 31292642-E.7707 sayılı engelli memurun günlük çalışma saati konulu görüş yazısı bulunmaktadır.

