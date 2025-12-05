Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Belediye Kanunu'na Göre Yapılacak Görevlendirmeler Personel Giderine Dahil Edilir mi?

5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi gereği yapılan görevlendirmeler yasal personel giderlerine dahil edilmektedir.

Haber Giriş : 05 Aralık 2025 00:10, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 09:06
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü mali hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar."

"Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir."

Bu maddelere göre sonuç olarak; 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurların geçici olarak görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu, geçici görevlendirilen personelin kurumlarından aylıksız izinli sayılacağı, tüm özlük haklarının belediyeden karşılanacağı hususu dikkate alınarak yapılan görevlendirmenin kadro emrine olduğu ve belediye personel giderinin hesabına dahil edileceği, personel giderinin mezkur Kanunda belirlenen sınırı aşması halinde bunun kamu zararı sayılacağı yine Kanunda açıkça hüküm altına alındığı, personel giderlerinin yasal sınırın aşılmış olması durumunda 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinde belirlenen şartları taşısa dahi geçici görevlendirme yapılamayacağı izahtan varestedir.

