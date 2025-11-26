Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu, gıda sektörü çalışanları tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu değil, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada şüphelilerin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

- Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girmişti.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedilmişti.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği bildirilmişti.