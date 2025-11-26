Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Komisyonun MHP'li üyeleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu, gıda sektörü çalışanları tahliye edildi

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gıda sektöründe çalışan 4 şüpheli, savcılığın talebi üzerine tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 21:05, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 21:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu değil, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada şüphelilerin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

- Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girmişti.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedilmişti.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

