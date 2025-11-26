Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Miras için kayınvalidesini öldürüp intihara kalkışan şahıs öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kayınvalidesini tabancayla öldürdükten sonra kafasına ateş eden şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 26 Kasım 2025 22:09, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 22:10
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kayınvalidesini tabancayla vurduktan sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan, kayınvalidesini tabancayla göğsünden vurarak, öldürdükten sonra kafasına ateş eden S.U. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.U.'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

