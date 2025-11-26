YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı

2026 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımlar için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımların belirlendiğini açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net