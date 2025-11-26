Komisyonun MHP'li üyeleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya hesaplarından, "Terörsüz Türkiye" raporuna ilişkin paylaşımda bulundu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız başkanlığında, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaracak nihai raporun tamamlanmasında son aşamaya geldiklerinin bilgisini verdi.

Bulut, paylaşımında, "Sonucun hayırlı olacağına, Türkiye'de kardeşlik duygularının bütünüyle egemen olacağı ve terörün son bulacağı yeni bir döneme girileceğine inanıyoruz. MHP; millet menfaatine, devletin bekasına ve milli onurumuza aykırı hiçbir politikanın içerisinde olamaz. İnşallah sürecin sonunda, liderimizi ve bizleri pazarlıklar yapmakla ve taviz vermekle itham edenlerin utanacakları, milletimizin huzur ve barış iklimiyle kucaklaşacağı bir dönem başlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, milli birlik, huzur ve kardeşliğin kökleştiği güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin motivasyonu ile yürüttükleri çalışmaların temel gayesinin milleti güvenli bir geleceğe taşımak ve devletin ilanihaye varlığı olduğunu vurguladı.

Bülbül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak, 'Terörsüz Türkiye' başlıklı kapsamlı raporumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Nihai olarak 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefi doğrultusunda hazırladığımız bu raporun hayırlı olmasını temenni ediyorum."

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de paylaşımında, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri olarak 'Terörsüz Türkiye' raporumuzu tamamladık. Komisyonda bulunan partilerle fikir ve düşüncelerimizi paylaşacağımız raporumuzun temel gayesi barış ve kardeşliğin hakim olduğu huzurlu Türkiye'dir. Nihai hedefimiz 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge'dir." değerlendirmesinde bulundu.