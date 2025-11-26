USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden USA Today'in araştırmasına göre, diş eksikliği yaşayan hastaların tercih ettiği implant tedavilerinde Türkiye, uluslararası hasta trafiğinde rekor kırıyor. Ülkede artan dijital diş hekimliği altyapısı, düşük operasyon maliyetleri ve regüle edilmiş tıbbi turizm sistemi sayesinde fiyatlar dünya ortalamasının çok altında kalıyor.

ABD'de tek bir implantın maliyeti 3000 ila 6000 dolar arasında değişirken, Türkiye'de aynı işlem 450 ila 900 dolar arasında tamamlanıyor. Bu fiyata implant, abutment ve zirkonyum ya da porselen kron da dahil ediliyor.

ABD ile aynı markalar kullanılıyor



Haberde Türkiye'de kullanılan implant markaları ile ABD kliniklerinde kullanılan implant markalarının aynı olduğuna değinilerek, Straumann, Nobel Biocare, MIS, Hiossen, MegaGen ve Neodent gibi üst segment sistemlerin yaygın olarak uygulandığı ifade ediliyor.

Tam çene implantlarında da tablo benzer durumda olduğu aktarılan haberde, bu tedavinin de Türkiye'de ABD'deki fiyatların beşte birine yapıldığına dikkat çekiliyor. Söz konusu tedavinin Türkiye'de 3500 - 6500 dolar arasında yapılırken, ABD'de ise bu fiyatın 30 bin dolara kadar çıktığına yer veriliyor.

Türkiye'de fiyatlar neden daha ucuz?



USA Today'in değerlendirmesine göre fiyatların düşük olmasının temel nedenleri: Türkiye'de daha düşük işletme maliyetleri, döviz kuru avantajı, klinikte gerçekleştirilen CAD/CAM üretimleri, regüle edilmiş tıbbi turizm sistemi, hızlı dijital planlama ve tek merkezde çözüm modeli... Haberde, düşük fiyatların "kaliteden ödün verildiği anlamına gelmediği" özellikle vurgulanıyor.

İstanbul'daki bazı klinikler, Avrupa Birliği seviyesinde sterilizasyon protokollerine sahip. Her hastaya implant markası, seri numarası ve garanti bilgisini içeren "implant pasaportu" veren merkezler dahi var.

Türkiye'de diş tedavisi olmak mantıklı mı?



Fiyat farkı düşünüldüğünde, birçok ABD'li hastanın Türkiye'ye gitmesinin ekonomik açıdan mantıklı olduğu ifade edilen haberde, tedavilerin genellikle tek turda bittiği ve kliniklerin havaalanı transferi, otel organizasyonu ve online takip hizmetini dahi sağladığı aktarılıyor.

Haber, "Türkiye, modern cihazlar, deneyimli uzmanlar ve şeffaf fiyatlandırma sayesinde implant tedavilerinde 2025'in küresel cazibe merkezi" ifadeleriyle tamamlanıyor.