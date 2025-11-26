Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden USA Today'in araştırması, Türkiye'nin diş implantı tedavilerinde uluslararası hasta trafiğinde rekor kırdığını ortaya koydu. Habere göre, ABD'de tek bir implantın maliyeti 6000 dolara kadar çıkarken, Türkiye'de abutment ve kron dahil aynı işlem 450 ila 900 dolar arasında tamamlanıyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden USA Today'in araştırmasına göre, diş eksikliği yaşayan hastaların tercih ettiği implant tedavilerinde Türkiye, uluslararası hasta trafiğinde rekor kırıyor. Ülkede artan dijital diş hekimliği altyapısı, düşük operasyon maliyetleri ve regüle edilmiş tıbbi turizm sistemi sayesinde fiyatlar dünya ortalamasının çok altında kalıyor.

ABD'de tek bir implantın maliyeti 3000 ila 6000 dolar arasında değişirken, Türkiye'de aynı işlem 450 ila 900 dolar arasında tamamlanıyor. Bu fiyata implant, abutment ve zirkonyum ya da porselen kron da dahil ediliyor.

ABD ile aynı markalar kullanılıyor

Haberde Türkiye'de kullanılan implant markaları ile ABD kliniklerinde kullanılan implant markalarının aynı olduğuna değinilerek, Straumann, Nobel Biocare, MIS, Hiossen, MegaGen ve Neodent gibi üst segment sistemlerin yaygın olarak uygulandığı ifade ediliyor.

Tam çene implantlarında da tablo benzer durumda olduğu aktarılan haberde, bu tedavinin de Türkiye'de ABD'deki fiyatların beşte birine yapıldığına dikkat çekiliyor. Söz konusu tedavinin Türkiye'de 3500 - 6500 dolar arasında yapılırken, ABD'de ise bu fiyatın 30 bin dolara kadar çıktığına yer veriliyor.

Türkiye'de fiyatlar neden daha ucuz?

USA Today'in değerlendirmesine göre fiyatların düşük olmasının temel nedenleri: Türkiye'de daha düşük işletme maliyetleri, döviz kuru avantajı, klinikte gerçekleştirilen CAD/CAM üretimleri, regüle edilmiş tıbbi turizm sistemi, hızlı dijital planlama ve tek merkezde çözüm modeli... Haberde, düşük fiyatların "kaliteden ödün verildiği anlamına gelmediği" özellikle vurgulanıyor.

İstanbul'daki bazı klinikler, Avrupa Birliği seviyesinde sterilizasyon protokollerine sahip. Her hastaya implant markası, seri numarası ve garanti bilgisini içeren "implant pasaportu" veren merkezler dahi var.

Türkiye'de diş tedavisi olmak mantıklı mı?

Fiyat farkı düşünüldüğünde, birçok ABD'li hastanın Türkiye'ye gitmesinin ekonomik açıdan mantıklı olduğu ifade edilen haberde, tedavilerin genellikle tek turda bittiği ve kliniklerin havaalanı transferi, otel organizasyonu ve online takip hizmetini dahi sağladığı aktarılıyor.

Haber, "Türkiye, modern cihazlar, deneyimli uzmanlar ve şeffaf fiyatlandırma sayesinde implant tedavilerinde 2025'in küresel cazibe merkezi" ifadeleriyle tamamlanıyor.

