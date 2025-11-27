Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Uraloğlu Yeni bir İstanbul-Ankara otoyolu yapacağız. Ankara'da da havalimanına giden bir metro yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 27 Kasım 2025 00:13, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 00:15
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu Türkiye'nin büyük altyapı projelerini ve uluslararası ulaşım koridorlarını anlattı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye bir kere, ben buradayım diyen bir stratejik coğrafyadayız, ben buradayım diyor, nereden bakarsanız bakın, her yol oradan geçiyor. Doğu batı olsun, kuzey güneyin önemli bir bölümü olsun oradan geçiyor. Dolayısıyla, bütün ticaret yollarının Türkiye'den geçilmesi Türkiye'ye ne fayda sağlıyor? Eğer siz sadece bir ticaret yolunun geçişini sağlayacaksanız, o size navlun ücretidir. Bir kısım insanın istihdamıdır, bunu sağlar. Bizim amacımız elbette bu değil. Bununla beraber, üretim merkezlerine ev sahipliği yapabilmek. Esas amacımız budur.

O ticaret yolları üzerinde dünyadaki gelişmeler esasında bununla beraber olmuştur. Yani tarihi ipek yolundan tutun da, oradaki kervansaraylara kadar, bugün de modern ipek yollarına kadar baktığımız an, oraları bir taraftan da üretim merkezleri haline gelmiştir. Doğal olarak. Bulunduğumuz İstanbul'dan İzmir'e yaptığımız otoyol Osman Gazi Köprüsü ile de bağlandığımız. Burası bitirildikten sonra o güzergahta 12 tane organize sanayi bölgesi kuruldu. Niye? Çünkü orada bir imkan var. Ulaşım varsa ticaret var, üretim var. Onun için bu koridorları bazen detayını yeterince anlatamazsak, kendimizi ifade edemezsek, şöyle bir soruyla muhatap oluyoruz. Bir adam geçecek, bir tane geçiş ücreti alacağız, bizim yolumuzu eskitecek, bizim demir yolumuzu eskitecek. Ne anladık ondan gibi, çok basit bir düşünceyle, eğer bilmese haklıdır, biz de anlatırız. Bütün yollar, bütün ticaret yolları Türkiye'den geçerse, Türkiye o yolların geçmesi nedeniyle üretimini arttırır. Bu bir doğal sonuçtur. Sadece ticaret değil. Özellikle şu sarı gözüken yollar, Türk dünyasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, bugüne kadar hiç olmayan, çok kritik olan...

ORTA KORİDOR ŞUAN AKTİF! ZENGEZUR HATTI 2030'DA BİTECEK

Çin'den çıkan yükleri hedefi Avrupa'ya gitmek. En kısa sürede gitmesi noktasında 4 koridor var. Çin'den çıkan yükler Londra'ya sadece 18 günde gidiyor. Kars'tan başlayıp Dilucu'na kadar gidiyor Zengezur geçidi. 224 kilometre demir yolu başlanıldı. Azerbaycan tarafı da Ermenistan sınırına kadar yapacak. Biz takipteyiz o projeyi de. Çin'den çıkan malın geçişi buradan sağlanacak. Aynı zamanda bizim ülkeden bir mal taşınması da sağlanacak. Zengezur projesi 2029-2030'da tam işler hala gelecektir. Orta koridorun çok önemli bir bölümü demir yolu.

ORTA KORİDOR'DAN 50 MİLYAR DOLAR GELİR

10 yıllık projede 50 milyar dolar gelir elde edilecek ve 60 bin kişi de istihdam sağlayacak. Kuzey Marmara hızlı tren hattı bitecek. Yük trenleri Marmaray'dan günde 4 kez geçebiliyor. Uçaktan sonraki en hızlı ulaşım olacak. Çin'den Londra'ya bir mal 18 günde ulaşacak.

ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU 2027'DE BİTECEK

2027'de bu yolu inşallah bitireceğiz. Bu yol yalnızca memleketlerimize gitmeyi kolaylaştırmayacak. Bu yoldaki ticareti de canlandıracak. Ticaret mal ulaşımı da rahatlayacak. İstihdam artacak. 3. köprüden günde 155 bin araç geçiyor. 23 yılda 300 milyar dolar yatırım yaptık.

ORTA KORİDOR İÇİN 5 MİLYAR DOLARLIK BİR KREDİ PAKETİNDE ANLAŞTIK

Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya gitmesini sağlayan Orta Koridordur. Yavuz Selim Köprüsü'nden. Yük trenlerini Marmaray'dan sadece 4 sefer geçirebiliyoruz. Yavuz Selim Köprüsü, demiryoluna kavuşursa Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca'dan geçecek. Uçaktan sonraki en hızlısı bu olacak. Yavuz Selim Köprüsü'nün demiryolu altyapısı hazır, bağlantılarını yapacağız. Dünya Bankası, Avrupa bankası, Uzak Doğu Bankası, İslam Kalkınma Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolarlık bir kredi paketinde de anlaştık.

YENİ İSTANBUL-ANKARA OTOYOLU GELİYOR

Yeni bir İstanbul-Ankara otoyolu yapacağız. Ankara'da da havalimanına giden bir metro yapacağız. Bolu'daki trafik günde 50 bin civarında. 10 yılda bu rakam 80 binlere gelecek. 120 kilometre hız bu yollarda yetmiyor. Kuzey Marmara otoyolunun bittiği yerden sonra bir anda şehir içi trafiğine girmiş gibi hissediyorsunuz. 10 yıl sonra Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir yol lazım.

