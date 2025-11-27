Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Ana sayfaMevzuat Son Değişiklikler

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haber Giriş : 27 Kasım 2025 00:20, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 00:21
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/9/2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin "B) TAŞRA TEŞKİLATI" başlıklı kısmının "2- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

