2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayında yıllık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni yüzde 25,45 olarak açıklamıştı.

Bu oran Yeniden Değerleme Oranı'na karşılık gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlanan vergi ve harçlarda yüzde 50 indirim ve artış yetkisi bulunuyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanmadı ve Resmi Gazete'de yayınlan kararla vergi, harç ve cezalar gibi pek çok kalemi etkileyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak resmileşti.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışı çıkış harcı Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre; yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak 2025 itibarıyla 1255 lira olacak.

Geçtiğimiz yıl Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43.93 olmuştu, pek çok kaleme ağır zamlar gelmişti.