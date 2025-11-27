Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Batı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Haber Giriş : 27 Kasım 2025 08:35, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 08:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genel Hava Durumu

  • Hava Sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
  • Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat).
  • Sis ve Pus: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde bekleniyor.

Uyarılar

  • Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Bursa: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • Edirne: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Afyonkarahisar: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Muğla: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Adana: 24°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık
  • Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Ankara: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kayseri: 16°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Bolu: 18°C, parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 23°C, parçalı ve az bulutlu
  • Zonguldak: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

  • Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • Trabzon: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

  • Erzurum: 9°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 10°C, parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 6°C, parçalı ve az bulutlu
  • Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

  • Diyarbakır: 15°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 18°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 16°C, az bulutlu ve açık
  • Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık


