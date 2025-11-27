Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Batı bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genel Hava Durumu
- Hava Sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat).
- Sis ve Pus: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde bekleniyor.
Uyarılar
- Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.
- Bursa: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
- Edirne: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Afyonkarahisar: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Muğla: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Adana: 24°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık
- Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.
- Ankara: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Kayseri: 16°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Bolu: 18°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 23°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu
- Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
- Erzurum: 9°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 10°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 6°C, parçalı ve az bulutlu
- Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
- Diyarbakır: 15°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 18°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 16°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık