Kütahya'da yangın: Felçli hasta hayatını kaybetti

Kütahya 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet (68) ve Şükran Çabuk'un (65) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireyi alevler sardı, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şükran Çabuk itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Felçli olduğu öğrenilen eşi İsmet Çabuk ise kurtarılamadı. Yoğun duman nedeniyle binadaki diğer dairelerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.