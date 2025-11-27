Mardin'deki sır katliam: 1 şüpheliye 'delil' tutuklaması

Cinayetin ardından polisin yaptığı olay yeri incelemesinde; silahın evde bulunmadığı ortaya çıkmış, boğuşma izine rastlanmadığı ve kapıda zorlanma olmadığı ifade edilmişti.

37 yaşındaki Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

