Ekonomiye güven 8 ayın zirvesine çıktı

Bir önceki aya göre kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85,0 değerini alırken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini aldı.

