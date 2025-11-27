Bartın'da göçük sonrası dolgu ve beton çalışması yapılıyor

Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak'ta bulunan Koru Evleri mevkiindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen 20 daireli yan apartmanın güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 700 metrekarelik temel çukurunda iş makineleri ve kamyonlarla hafriyat, taş ve toprakla dolgu çalışması yapıyor.

Kopan kaya kütlesinin arasına beton enjeksiyonu yapılan çalışmaların ardından fore kazık çakılarak, tahliye edilen apartman güvenli hale getirilecek.

Yaklaşık 10 gün sürecek çalışmaların ardından apartman sakinlerinin ikametine dönüşüne izin verilecek.

Dün meydana gelen göçük sonrası bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edilmişti.