Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başvuruların başladığı Yüzyılın konut projesine yoğun talep olduğunu duyurdu. Projeye başvuranların sayısının 5 milyonu geçtiği öğrenildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK'da deprem bölgesinde yapılan faaliyetler ve 500 bin sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi.

BAŞVURU 5 MİLYONU GEÇTİ

Yüzyılın konut projesine başvuranların sayısının 5 milyonu geçtiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca vatandaşın beklenti, şikayet ve taleplerine yönelik atılan çözüm adımları ele alındı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sahadan gelen raporlar doğrultusunda vatandaşın sorunları ve buna yönelik alınan aksiyonlar istişare edildi.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurmuştu. 10 Kasım'da da başvurular başlamıştı, 19 Aralık'ta sona erecek.

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.


