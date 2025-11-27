Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası kapsamında 18 Aralık 13.45'te hakim karşısına çıkacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 12:04, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 12:05
İBB Davası'nda tensip zaptı düzenlenmesinin ardından mahkeme tarihi belli oldu.
Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 kişi 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez 18 Aralık 13.45'de hakim karşısına çıkacak.